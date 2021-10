Bordeaux Théâtre du Pont Tournant Bordeaux, Gironde Le Petit Prince Théâtre du Pont Tournant Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le Petit Prince

du mardi 21 décembre au vendredi 24 décembre à Théâtre du Pont Tournant

du mardi 21 décembre au vendredi 24 décembre à Théâtre du Pont Tournant

Saint-Exupéry, à la suite d’une panne de moteur de son avion, se pose en catastrophe dans le désert du Sahara. Le lendemain de son atterrissage forcé, il est réveillé par une petite voix qui lui demande : « S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! » Venez faire découvrir aux plus jeunes le monde magique et onirique du Petit Prince. Et venez redécouvrir l’enfant que vous étiez autrefois en compagnie de la rose, du renard, du vaniteux, du roi, du buveur, du businessman, de l’allumeur de réverbère… Voyage initiatique et critique du monde moderne où un enfant venu d’une autre planète, « Le Petit Prince », nous apprend les secrets de la vie en portant sur les hommes un regard empli d’ingénuité : “On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.”

Tarifs: Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit: 12€ 24/12 tarifs uniques: 20€ enfants – 25€ adultes

Stéphane Alvarez interprète lui-même le rôle de Saint-Exupéry, dans une version plus intimiste, mais toujours aussi fidèle à l’auteur. Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde

2021-12-21T14:30:00 2021-12-21T15:30:00;2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T15:30:00;2021-12-23T14:30:00 2021-12-23T15:30:00;2021-12-24T20:00:00 2021-12-24T21:00:00

