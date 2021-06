Le Petit Prince Musée massena, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice.

Le Petit Prince

Musée massena, le samedi 3 juillet à 21:00

Le petit Prince ————— ### d’après Antoine de Saint-Exupéry par la Compagnie Le Mat Sylvie Reverchon, comédienne Ralf Schütte, metteur en scène **Du vent dans les dunes, un avion qui se crashe, une rencontre en plein désert… Venez partager ce texte légendaire de Saint-Exupéry et prenons le vol de l’imaginaire au fil de ce conte sans frontière… A l’assaut des planètes, en compagnie d’une rose, d’un roi, d’un renard, dans l’ombre du serpent, l’aventure n’a pas de limite… Dans son bureau, entouré de ses livres, ses cartes, ses feuillets, son canapé et son porte manteau, le narrateur revit avec nous sa rencontre avec le Petit Prince.** Antoine de Saint Exupéry et son épouse ont vécu à la Villa « EI Mirador », située sur les hauteurs de Nice, dans le quartier de Cimiez à l’époque de leur mariage civil en Mairie de Nice, en 1931. C’est dans ce lieu que Saint Exupéry a terminé la rédaction de son roman Vol de nuit (Prix Femina, 1931). Le musée Masséna s’associe aux événements qu’organise la Ville de Nice pour les 75 ans du Petit Prince de Saint-Exupéry. Bien que publié initialement en français et en anglais aux États-Unis dès 1943, c’est en effet à partir d’avril 1946 que l’ouvrage commence à être distribué en France par les éditions Gallimard. Depuis lors, rien n’a arrêté le succès de l’ouvrage, traduit aujourd’hui en 457 langues et dialectes et vendu à plus de 11 millions d’exemplaires dans la seule langue française. Formidable ambassadeur de notre culture et de notre art de vivre et de la grandeur des ailes de France, Antoine de Saint-Exupéry contribue au rayonnement de notre pays dans le monde entier et son attachement à ses racines provençales fait de lui une des figures emblématiques de notre région.

Entrée libre sur réservation

Le petit Prince d’après Antoine de Saint-Exupéry par la Compagnie Le Mat

Musée massena Villa Masséna 65, avenue de France, 06000 Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Nice Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:30:00