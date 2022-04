LE PETIT PRINCE Le Croisic, 3 juin 2022, Le Croisic.

LE PETIT PRINCE Le Croisic

2022-06-03 – 2022-06-03

Le Croisic Loire-Atlantique

Le petit prince

Collectif Le Page / Le ballet de Poche

Danse & Musique

Conte philosophique incontournable, poème symbolique d’une langue simple et dépouillée, traduit en 457 langues et dialectes, ode à l’imagination de l’enfance, Le Petit Prince fait partie de ces œuvres qui touchent absolument toutes les générations. Assez naturellement donc, le texte de Saint-Exupéry a inspiré et continue d’inspirer les plus grands artistes.

Parmi eux, le compositeur Marc-Olivier Dupin a imaginé une musique sensible et délicate pour un quatuor de musiciens, pour accompagner la lecture du texte dans l’adaptation qu’en a faite Joann Sfar, auteur de BD et romancier. « J’ai réalisé beaucoup de projets pour les jeunes publics », confie le compositeur Marc-Olivier Dupin, « Et j’aime mélanger les expressions artistiques devant des enfants qui sont, par définition, très ouverts à toutes les expériences. J’ai essayé de trouver pour chaque séquence de l’histoire du Petit Prince un climat, une couleur tout en étant respectueux et en adéquation avec les idées de Saint-Exupéry. »

Aux mots et aux notes répondent les chorégraphies imaginées par Marc-Emmanuel Zanoli pour un duo de danseurs, à la fois illustrations et contrepoints des différents tableaux du récit. Musique, texte et danse : c’est donc une soirée riche en émotions et en découvertes que propose le Collectif Le PAGE à tous les enfants (et aux adultes aussi, puisque « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent »).

Informations et billetterie

Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle.

Tarifs : 10,00 € (tarif plein) / 5,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR)

Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

Le Croisic

