Le Petit Prince Le Bataclan, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 2 juillet 2021

de 19h30 à 20h30

payant

Conté avec brio, sur une musique de Marc-Olivier Dupin et accompagné de dessins originaux de Joann Sfar… C’est assurément un moment en famille à ne pas manquer !

AU programme



Texte d’après Antoine de Saint-Exupéry

Musique de Marc-Olivier DUPIN, création

Projection des dessins originaux de Joann Sfar



Durée, 50 minutes

A partir de 6 ans

SUR SCÈNE

Benoît Marchand, récitant

Nathalie Crambes, violon

Benoît Grenet, violoncelle

Kévin Galy, clarinette

Joseph Birnbaum, piano

Passer d’une planète à l’autre paraît chose si simple dans le merveilleux conte philosophique Le Petit Prince de Saint-Exupéry. L’histoire a enchanté des générations de lecteurs fascinés par le regard de l’adulte qui s’amuse des réactions de l’enfant. « J’ai relu le texte et je suis tombé par hasard sur la bande dessinée de Joann Sfar, d’une modernité et d’une énergie magnifiques », confie le compositeur Marc-Olivier Dupin. A son tour il s’est lancé dans l’aventure, associant la musique à la lecture du comédien Benoit Marchand. Les couleurs et les sons emportent le public dans un nouveau voyage,

Un spectacle total dans lequel les mots et les notes se confondent.

Marc-Olivier Dupin (compositeur, chef d’orchestre) et Benoit Marchand (récitant) présentent dans cette vidéo « Le Petit Prince » d’après Saint-Exupéry,

Un conte musical qui avait été créé par l’Orchestre de chambre de Paris pour un livre-disque illustré par Joann Sfar et paru chez Gallimard-Jeunesse dans la collection « Fétiche » en 2019. Il sera interprété le 2 juillet au Bataclan, en petit formation pour piano, clarinette, violon et violoncelle.

Le Bataclan 50 boulevard Voltaire Paris 75011

5, 9 : Oberkampf (194m) 5 : Richard Lenoir (296m)



Contact :Orchestre de chambre de Paris

Joann Sfar