Le Petit Prince Théâtre de l'Atelier Bleu D955 Fontaines 2022-04-16

2022-04-16

12 15 EUR

Mise en scène Sylvie Pothier avec Valentine Régnaut Conte philosophique universel.

Une rencontre avec une rose, un renard, un serpent, mais surtout une rencontre avec le silence et le désert du Sahara.

