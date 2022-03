LE PETIT PRINCE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du mercredi 20 avril au mardi 26 avril

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. animation de mark osborne etats-unis – 2015 – 1h47 – +5/6 ans Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:17:00;2022-04-23T17:00:00 2022-04-23T18:47:00;2022-04-26T14:30:00 2022-04-26T16:17:00

