Montmorillon Espace Gartempe Montmorillon, Vienne Le petit prince en grand Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Le petit prince en grand Espace Gartempe, 26 novembre 2021, Montmorillon. Le petit prince en grand

Espace Gartempe, le vendredi 26 novembre à 20:30

Résidence de création du 15 au 26 novembre. Spectacle le 26 novembre à l’Espace Gartempe – gratuit

gratuit

spectacle à Montmorillon Espace Gartempe 16 Boulevard du Terrier Blanc, 86500 Montmorillon Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Espace Gartempe Adresse 16 Boulevard du Terrier Blanc, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon lieuville Espace Gartempe Montmorillon