2022-06-17 – 2022-06-17 Le Petit Prince de St-Exupéry Exposition de dessins réalisés par la classe de CE2 (1) de l’école Louis Pasteur A l’occasion des « presque 75 ans » du Petit Prince de St-Exupéry Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry – 44 avenue de l’étang du Grec Horaires :

Mardi : 14h30-18h

Mercredi : 9h30-12h30 et 14h30-18h

Jeudi : 9h30-12h30

Vendredi :14h30-18h

Samedi : 9h30-12h30 Infos : 04 67 50 42 49 – mediatheque@palavaslesflots.com « Comme ce sera l’anniversaire du Petit Prince en 2023 (paru en 1943), la maîtresse a commencé à nous lire l’histoire en classe et nous avons écouté la version lue par Gérard Philippe pour découvrir la fin. Ensuite, nous avons travaillé avec Delphine à la bibliothèque de l’école et chacun a choisi ce qu’il voulait dessiner. La maîtresse nous a dit qu’elle était fière de nous.

Mardi : 14h30-18h

Mercredi : 9h30-12h30 et 14h30-18h

Jeudi : 9h30-12h30

Vendredi :14h30-18h

