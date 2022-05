Le Petit Prince Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Petit Prince Centre d’animation Saint-Simon, 24 juin 2022, Toulouse. Le Petit Prince

Centre d’animation Saint-Simon, le vendredi 24 juin à 21:45

Ciné plein air ————– **Animation, Mark Osborne, 2015, 1h47** **Place des Tibaous** **Proposé par le Centre culturel de quartier Saint-Simon, en partenariat avec l’association des P’tits Baous, dans le cadre des Préalables d’Un été au bord du lac** Poussée par sa mère à être une élève parfaite et, plus tard, à devenir une adulte formidable, une petite fille croise le chemin d’un vieil aviateur qui lui raconte l’histoire d’un petit prince qu’il a rencontré lors de l’une de ses expéditions dans le désert. **Pique-nique possible & restauration sur place** **Animations musicales et divers stands** dès 19h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T21:45:00 2022-06-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Saint-Simon Adresse 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le Petit Prince Centre d’animation Saint-Simon 2022-06-24 was last modified: by Le Petit Prince Centre d’animation Saint-Simon Centre d’animation Saint-Simon 24 juin 2022 Centre d’animation Saint-Simon Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne