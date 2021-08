Le Petit Prince Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 23 juin 2022, Toulouse.

Le Petit Prince

du jeudi 23 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### Le conte le plus célèbre au monde mis en musique pour les enfants de 7 à 97 ans **Voilà un conte que tout le monde connaît !** Œuvre quasi mythique d’Antoine de Saint-Exupéry traduite dans presque toutes les langues, ce conte philosophique ne s’adresse pas qu’aux enfants. Son auteur est un homme à part : poète, écrivain, reporter, et aviateur, Antoine de Saint -Exupéry est l’une des grands figures de la littérature française. Disparu mystérieusement le 31 juillet 1944 alors qu’il vole en Méditerranée, il est possible que son avion ait été abattu par un certain Horst Rippert, pilote de la Luftwaffe, qui affirme avoir ouvert le feu précisément ce jour-là sur un appareil de même type que celui de Saint-Exupéry. Le mystère demeure pourtant. Thierry Huillet a souhaité mettre en musique cette œuvre poétique dont l’humanisme ne peut que nous réconforter. Thierry Huillet, direction d’orchestre Michel Wolkovitsky, récitant ### Programme **Thierry Huillet** (1965) * _Le Petit Prince, concert pour orchestre_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/le-petit-prince-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 23 et vendredi 24 juin à 20h30

De 0€ à 26€

Culture

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



