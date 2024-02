Le Petit Prince Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Le Petit Prince Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La compagnie la tête dans les nuages présente le Petit Prince d’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry au théâtre de l’espace jeunesse/ le repère.

Il était une fois un aviateur tombé en panne dans le désert, à mille milles de toute terre habitée et qui s’inquiétait de savoir s’il allait pouvoir réparer son moteur…et ça s’est une chose sérieuse !

Il était une fois un Petit Prince, qui voulait qu’on lui dessine un mouton…et qui ne répondait jamais aux questions qu’on lui pose. Ce petit bonhomme était capable de parcourir le monde parce qu’il avait des problèmes avec une fleur…et ça c’est une chose sérieuse !

Mais comment ne pas s’émouvoir face à un éclat de rire, à un petit garçon qui pleure en découvrant que sa rose n’est pas unique au monde et qui prend le temps d’apprivoiser un renard…



Tout public à partir de 6 ans / Durée 1h20



Mise en scène Magali Zucco

Avec Romain Boccheciampe, Raphaël Desrentes, Ela Przekaza et Elise Reslinger EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 16:30:00

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cie.latetedanslesnuages@gmail.com

