LE PETIT PRINCE

2023-03-14 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-14 Ecrit par Antoine de Saint-Exupéry, deuxième livre le plus traduit au monde, le Petit Prince est une leçon de vie qui s’adresse aux adultes comme aux enfants.

On craque pour l’odyssée de ce curieux et attachant petit personnage que la compagnie Un Tournesol sur Jupiter

interprète en donnant vie à des MARIONNETTES dans une mise en scène fluide et diversifiée.

L’histoire débute dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit Prince… dernière mise à jour : 2022-10-11 par

