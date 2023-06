Musique pour une soirée d’été Le Petit-Pressigny, 29 juillet 2023, Le Petit-Pressigny.

Le Petit-Pressigny,Indre-et-Loire

Des joyaux de la chanson et de l’opéra avec le baryton-basse Robert Hayward , la mezzo-soprano Tamsin Dives et le pianiste Nick Bosworth..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 18:30:00. 5 EUR.

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Gems of song and opera with bass-baritone Robert Hayward, mezzo-soprano Tamsin Dives and pianist Nick Bosworth.

Gemas del canto y la ópera con el bajo-barítono Robert Hayward, la mezzosoprano Tamsin Dives y el pianista Nick Bosworth.

Juwelen des Liedes und der Oper mit dem Bassbariton Robert Hayward , der Mezzosopranistin Tamsin Dives und dem Pianisten Nick Bosworth.

Mise à jour le 2023-06-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire