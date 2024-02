Le Petit Prélude Monts, mardi 27 février 2024.

Le Petit Prélude Monts Indre-et-Loire

Mardi

Parce que devenir spectateur s’apprend dès le plus jeune âge, la Compagnie Choc Trio proposera de découvrir le spectacle Prélude en Bleu Majeur dans une version plus adaptée aux enfants de 3 à 6 ans. Sans perdre ni son propos ni son exigence artistique, il permettra aux plus jeunes de nos spectateurs de découvrir les aventures de Monsieur Maurice5 EUR.

Début : 2024-02-27 11:00:00

fin : 2024-02-27

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@monts.fr

L’événement Le Petit Prélude Monts a été mis à jour le 2024-02-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme