Le Troquet vagabond Le Petit Pré Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Le Troquet vagabond Le Petit Pré Saint-Astier, 9 août 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Animations, bières artisanales locales, restauration sur place. Le petit Pré

Comité des fêtes 05 53 02 41 99.

2023-08-09 fin : 2023-08-12 . .

Le Petit Pré

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Entertainment, local craft beers, on-site catering. Le petit Pré

Comité des fêtes 05 53 02 41 99 Entretenimiento, cervezas artesanales locales, catering in situ. Le petit Pré

Comité de fiestas 05 53 02 41 99 Animationen, lokale handwerkliche Biere, Verpflegung vor Ort. Die kleine Wiese

Festkomitee 05 53 02 41 99 Mise à jour le 2023-06-20 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Le Petit Pré Adresse Le Petit Pré Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Le Petit Pré Saint-Astier

Le Petit Pré Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/