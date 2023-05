Eté actif : Stand up Paddle et Kayak Le petit Pré, 18 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Initiation et pratique ludique du Stand Up Paddle et kayak monoplace sur la rivière Isle. A partir de 8 ans (enfant accompagné). Tenue adaptée, chaussures fermées. Impératif : savoir nager.

15h-16h et 16h-17h, RDV au Petit Pré. 7 €/ pers. Sur réservation.

Office de Tourisme St-Astier 05 53 54 13 85.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 16:00:00. .

Le petit Pré

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Initiation and playful practice of Stand Up Paddle and single-seater kayak on the Isle River. From 8 years old (accompanied child). Suitable clothing, closed shoes. Imperative: know how to swim.

3pm-4pm and 4pm-5pm, meeting point at Petit Pré. 7 ?/pers. On reservation.

Tourist Office St-Astier 05 53 54 13 85

Iniciación y práctica divertida de Stand Up Paddle y kayak monoplaza en el río Isle. A partir de 8 años (niños acompañados). Ropa adecuada, calzado cerrado. Imperativo: saber nadar.

de 15:00 a 16:00 h y de 16:00 a 17:00 h, punto de encuentro en Petit Pré. 7 €/pers. Previa reserva.

Oficina de Turismo de St-Astier 05 53 54 13 85

Einführung und spielerische Praxis des Stand Up Paddle und des Einerkajaks auf dem Fluss Isle. Ab 8 Jahren (Kind in Begleitung). Angemessene Kleidung, geschlossene Schuhe. Unbedingt erforderlich: Schwimmen können.

15:00-16:00 Uhr und 16:00-17:00 Uhr, Treffpunkt: Petit Pré. 7 ?/Person. Nur mit Reservierung.

Fremdenverkehrsamt St-Astier 05 53 54 13 85

