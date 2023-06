Marché gourmand et musical Le Petit Pré Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Marché gourmand et musical Le Petit Pré Saint-Astier, 18 juillet 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne A partir de 19h au Petit Pré : producteurs locaux, restauration sur place, concert. Mairie 05 53 02 42 80.

Le Petit Pré Petit Pré

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 7pm at Le Petit Pré: local producers, on-site catering, concert. Town Hall 05 53 02 42 80 A partir de las 19.00 horas en Le Petit Pré: productores locales, comida y música en directo. Ayuntamiento 05 53 02 42 80 Ab 19 Uhr auf der Petit Pré: lokale Produzenten, Essen vor Ort, Konzert. Rathaus 05 53 02 42 80 Mise à jour le 2023-06-19 par Vallée de l'Isle

