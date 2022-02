LE PETIT POUCET Toulouse, 30 mars 2022, Toulouse.

8 EUR 8 12 Le Petit Poucet guide les enfants-spectateur·rice·s dans le célèbre conte de Perrault et nous apprend comment l’enfant différent ramène la couleur et la musique des mots dans la maison de terre. Dans ce spectacle, Le K mêle le théâtre d’ombres, la marionnette, le jeu théâtral et le conte.

Quand la famine vient cogner à la porte, la mère et le père tentent de perdre leurs sept enfants dans les bois. Le Petit Poucet, dernier de la fratrie, guide alors ses frères vers la maison d’or et d’argent qui brille au loin.

Lieu : Le Cub – A partir de 8 ans

