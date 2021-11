Le Petit Poucet ThéâtredelaCité (ex-TNT), 30 mars 2022, Toulouse.

Le Petit Poucet

du mercredi 30 mars 2022 au vendredi 1 avril 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre Quand la famine vient cogner à la porte, la mère et le père tentent de perdre leurs sept enfants dans les bois. Le Petit Poucet, dernier de la fratrie, guide alors ses frères vers la maison d’or et d’argent qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur d’enfants… Le Petit Poucet guide les enfants-spectateur·rice·s dans le célèbre conte de Perrault et nous apprend comment l’enfant différent ramène la couleur et la musique des mots dans la maison de terre. Dans ce spectacle, Le K mêle le théâtre d’ombres, la marionnette, le jeu théâtral et le conte. ### Plus d’infos //www.youtube.com/embed/9JVqAGmVobA [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/le-petit-poucet/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 30 & 31 mars 2022 * à 10h * Les 30 mars & 1er avril 2022 à 19h * Les 31 mars & 1er avril 2022 * à 14h30 * * Représentations scolaires * À partir de 8 ans * Le CUB

Tarifs : de 8€ à 12€

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



