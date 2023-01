Le Petit Poucet – Les contes de la maison ronde Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Petit Poucet – Les contes de la maison ronde Maison de la Radio et de la Musique, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 17h00 à 18h00

Le samedi 11 mars 2023

de 14h30 à 15h30

. payant de 7 à 20 € Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jeune public avec les oeuvres de Saint-Saëns, Dowland et Cage! On ne présente plus le Petit Poucet, bien sûr, qui semait des cailloux afin de retrouver son chemin, et qui est devenu le héros d’un conte. Mais si cette histoire, qui remonte à la nuit des temps, a fait l’objet d’une célèbre version signée Charles Perrault, c’est un tout autre Petit Poucet que nous allons ici retrouver. Un Petit Poucet qui basculera dans le monde d’aujourd’hui, avec des musiques pour trembler, pour jouer, pour se rassurer. Pour écouter. Œuvres de SAINT-SAËNS, DOWLAND et CAGE NN comédien

CLÉMENTINE YELNIK comédienne

EMMANUEL CURT percussions

SIBYLLE WILSON réalisation et mise en espace

MARIE PIEMONTÈSE et FLORENT TROCHEL texte original

Membres du CHŒUR DE RADIO FRANCE

SARAH BRETON, MARIE-GEORGE MONET, DAVID LEFORT, JEAN-MANUEL CANDENOT Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/le-petit-poucet-1/les-contes-de-la-maison-ronde contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228543904762

Le Petit Poucet et l’ogre – AFP

