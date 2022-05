LE PETIT POUCET Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE PETIT POUCET Le Mans, 6 mai 2022, Le Mans. LE PETIT POUCET Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Le Mans

2022-05-06 – 2022-05-08 Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière

Le Mans Sarthe Conte. Rendez-vous vendredi et samedi à 18h30, dimanche à 17h au Théâtre du Passeur. Le Théâtre du Passeur présente : theatredupasseur@orange.fr +33 2 43 76 65 82 https://theatredupasseur.fr/ Conte. Rendez-vous vendredi et samedi à 18h30, dimanche à 17h au Théâtre du Passeur. Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Ville Le Mans lieuville Théâtre du Passeur 88, rue de la rivière Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LE PETIT POUCET Le Mans 2022-05-06 was last modified: by LE PETIT POUCET Le Mans Le Mans 6 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe