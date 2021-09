Meyrin Forum Meyrin Meyrin Le Petit Poucet Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

Le Petit Poucet Forum Meyrin, 13 mars 2022, Meyrin. Le Petit Poucet

du dimanche 13 mars 2022 au mercredi 16 mars 2022 à Forum Meyrin

Poucet est un garçon rusé. Venez redécouvrir son histoire dans la mise en scène délicieuse de Scopitone & Cie! Au programme: le conte en bande-son, un castelet pour décor, du théâtre d’objets pour la narration et une thématique… scolaire pour faire rire grands et petits! Suivez les cailloux…

CHF 25.- / CHF 20.- / CHF 15.-

Scopitone & Cie Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T11:25:00;2022-03-13T13:30:00 2022-03-13T13:55:00;2022-03-13T14:30:00 2022-03-13T14:55:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T14:25:00;2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T15:25:00;2022-03-16T16:30:00 2022-03-16T16:55:00

Détails Catégorie d’évènement: Meyrin Autres Lieu Forum Meyrin Adresse Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Ville Meyrin lieuville Forum Meyrin Meyrin