LE PETIT POUCET, 27 avril 2022, .

LE PETIT POUCET

2022-04-27 – 2022-04-27

Spectacle à partir de 4 ans.

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants colorés tandis que le père se félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui qu’on appelle le Petit Poucet est tout gris, tout riquiqui, il ne parle pas, mais entend tout.

Quand la famine vient cogner à la porte de la cuisine, la mère et le père s’y prennent à deux fois pour perdre leurs enfants dans les bois. Le Petit Poucet guide alors ses frères vers la petite maison d’or et d’argent qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur d’enfants…

Sur la table, un monde merveilleux se construit et se déconstruit autour des deux parents qui deviennent deux ogres bouffons. Les pantins de bois sont déplacés comme les pions d’un grand jeu où l’on se raconterait nos peurs les plus profondes.

Le Petit Poucet, le plus terne, le plus riquiqui guide les enfants spectateurs dans le célèbre conte de Perrault et nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant différent ramène la couleur dans la maison de terre.

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr

Spectacle à partir de 4 ans.

Sur la table de la cuisine, la mère donne naissance à six enfants colorés tandis que le père se félicite de la beauté de ces derniers. Le septième, celui qu’on appelle le Petit Poucet est tout gris, tout riquiqui, il ne parle pas, mais entend tout.

Quand la famine vient cogner à la porte de la cuisine, la mère et le père s’y prennent à deux fois pour perdre leurs enfants dans les bois. Le Petit Poucet guide alors ses frères vers la petite maison d’or et d’argent qui brille au loin. C’est la maison de l’ogre mangeur d’enfants…

Sur la table, un monde merveilleux se construit et se déconstruit autour des deux parents qui deviennent deux ogres bouffons. Les pantins de bois sont déplacés comme les pions d’un grand jeu où l’on se raconterait nos peurs les plus profondes.

Le Petit Poucet, le plus terne, le plus riquiqui guide les enfants spectateurs dans le célèbre conte de Perrault et nous apprend comment, sous la nuit étoilée, l’enfant différent ramène la couleur dans la maison de terre.

Site web : http://www.centreculturelbrassens.fr

dernière mise à jour : 2022-03-05 par