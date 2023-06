Visite du Rucher du Petit Port Le Petit Port Persac Persac Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne Visite du Rucher du Petit Port Le Petit Port Persac Persac, 20 juillet 2023, Persac. Visite du Rucher du Petit Port Jeudi 20 juillet, 14h00 Le Petit Port Persac Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 – Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous propose de découvrir le métier d’apiculteur récoltant en compagnie d’Aurélie Roumet qui vous guidera pour écouter, observer et vous rapprocher de ses amies les abeilles de son exploitation. Ce sera également l’occasion de vous laisser tenter par une dégustation des produits de la ruche !

Prévoir une tenue adaptée (jambes couvertes et chaussures fermées).

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

