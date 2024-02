LE PETIT PEUPLE D’EAU DOUCE Site de l’étang Lallemand- L’Abridici Les Voivres, samedi 18 mai 2024.

Samedi

Bottes aux pieds et épuisette en main, partons à la découverte de la vie aquatique de l’étang, la mare et le ruisseau. Partenariat financier du Conseil départemental des Vosges. Appui en communication du Conservatoire Régional des Espaces naturels. Sur réservation auprès de Leaudici ou à l’office de tourisme. Adulte 5 euros, Famille (1 adulte avec enfants) 10 euros. INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Site de l'étang Lallemand- L'Abridici

Les Voivres 88240 Vosges Grand Est leaudici@odcvl.org

