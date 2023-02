LE PETIT PETIT CHAPERON ROUGE LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 7 février 2023, PARIS.

LE PETIT PETIT CHAPERON ROUGE LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-01 16:30. Tarif : 0.0 à 16.0 euros.

Vous ne connaissez pas l'histoire mais vous connaissez les chansons ! Juliette rend visite à sa grand-mère pour les vacances d'été, sa grand-mère qui n'est autre que le Petit Chaperon Rouge, celle qui a survécu au loup et dont l'histoire est mondialement connue ! Alors qu'elle en a l'interdiction, Juliette va se rendre dans la forêt interdite et y rencontrer Tom … Un loup ! Mais à sa plus grande surprise, Tom ne ressemble en rien à ce qu'on a toujours raconté à l'adolescente ! Aurait-on menti à Juliette et aux autres humains à propos des loups ? Et surtout … pourquoi ? C'est ce ce que vous découvrirez en venant suivre la grande aventure de Juliette et ses amis dans ce spectacle musical qui revisite avec fraîcheur et modernité le célèbre conte pour enfant, sur les plus grands tubes de toutes les générations : de Vianney à GIMS ou Kendji en passant par Céline Dion, France Gall et bien d'autres !

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

