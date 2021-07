Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse Le petit personnage et le mouvement des choses Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le petit personnage et le mouvement des choses Théâtre Jules Julien, 30 novembre 2021, Toulouse. Le petit personnage et le mouvement des choses

le mardi 30 novembre à Théâtre Jules Julien

### Théâtre **Compagnie La Musarde** Notre Petit Personnage se sert de ses pouvoirs magiques pour créer un monde parfait dans lequel le mystère, les êtres étranges, les princes, les princesses, les étoiles et l’amour contribuent à la réussite d’une vie où le bonheur doit durer toujours. Pour éviter toutes perturbations, il congédie tour à tour le temps qui passe, le changement, puis le mouvement des choses. Son monde figé devient ainsi le miroir exact de sa volonté… Mais alors, comment se peut-il soudain que le sol se dérobe sous ses pieds ? ### Infos pratiques * Mardi 30 novembre à 10h & 14h30 * Durée : 50mn * À partir de 6 ans

De 3,50€ à 12€

Culture Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T10:50:00;2021-11-30T14:30:00 2021-11-30T15:20:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre Jules Julien Adresse 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre Jules Julien Toulouse