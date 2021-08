Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Le petit personnage et le mouvement des choses Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle Nougaro, le samedi 21 mai 2022 à 11:00

### Jeune public / Compagnie La Musarde Un voyage féérique, fait de métamorphoses et d’images irréelles qui nous parlent de grandir. Notre Petit Personnage se sert de ses pouvoirs magiques pour créer un monde parfait dans lequel le mystère, le sauvage, les êtres étranges, les étoiles et l’amour contribuent à la réussite d’une vie où le bonheur est fait pour durer toujours. C’est dans la complicité des deux comédiennes que se jouera la magie qu’exerce le Petit Personnage sur le monde qui l’entoure, à travers de simples apparitions/disparitions d’images, de dessins lumineux, de jeux d’ombres, de transformations d’objets et de manipulations de marionnettes. ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article416) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 21 mai 2022 à 11h * Durée : 50mn * À partir de 6 ans

De 6€ à 10€

