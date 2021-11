Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Le Petit Personnage et le mouvement des choses Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Théâtre jeune public ——————– **Cie la Musarde** Le Petit Personnage se sert de ses pouvoirs magiques pour créer un monde parfait. Mais pour qu’il soit vraiment parfait, rien ne doit jamais changer ! Dans ce monde où règnent le mystère, le Petit Personnage congédie tour à tour le changement, le temps qui passe, puis le mouvement des choses… Tout en célébrant les plaisirs et les joies d’inventer, ce spectacle évoque les difficultés à accepter les transformations profondes que le temps opère en chacun de nous. **De & avec** Sarah Darnault et Mélusine Thiry **Création, interprétation, construction d’objets** Sarah Darnault **Création, écriture, manipulation d’images** Mélusine Thiry **Aide à la dramaturgie et à la mise en scène** Isabelle Ployet / Musique Gavin Bryar

