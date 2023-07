Le Petit Perron, une « Maison des Champs » en Lyonnais Le Petit Perron Pierre-Bénite, 16 septembre 2023, Pierre-Bénite.

Le Petit Perron, une « Maison des Champs » en Lyonnais 16 et 17 septembre Le Petit Perron Entrée libre

C’est au début du 16ème siècle que Jehan Camus arrive à Lyon et intègre la communauté des marchands banquiers qui comprend de nombreux étrangers, florentins en particulier. Ces derniers introduisent à Lyon la mode de la « maison des champs », domaine à la campagne permettant de profiter du grand air, dans les jolis sites proches de la ville.

A partir de 1530 Jean Camus et son fils Antoine, édifient au Perron une grande maison à façade avec galeries à colonnades sur 3 niveaux, dominant de vastes jardins qui par la suite deviendront des terres horticoles. Ces personnages seront Echevins, Trésoriers et notaires du Roi.

Le Petit Perron a, heureusement, gardé l’allure générale du 16ème siècle : corps de bâtiments en U sur cour des communs, grande cour d’honneur à l’Est sur laquelle s’ouvre la façade à trois niveaux de loggias à arcatures et colonnes en pierre dorée. Les terrasses-jardins subsistent également en partie.

Ouverture : samedi 16, 11h30-21h00, dimanche 17, 11h30-18h30

ANIMATIONS :

Visites commentées : 14h, 16h et 18h samedi et dimanche

Intermèdes musicaux : 15h30, 16h30 et 20h samedi, 15h30 et 16h30 le dimanche

Petite restauration proposée – pique-nique tiré du sac bienvenu

Le Petit Perron 89 rue Voltaire 69310 PIERRE-BENITE Pierre-Bénite 69310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 53 25 56 C’est au début du 16e siècle que Jehan Camus arrive à Lyon et intègre la communauté des marchands banquiers qui comprend de nombreux étrangers, florentins en particulier. Ces derniers introduisent à Lyon la mode de la « maison des champs », domaine à la campagne permettant de profiter du grand air, dans les beaux sites proches de la ville.

A partir de 1530 Jean Camus et son fils Antoine, édifient une grande maison à façade de galerie avec colonnades sur 3 niveaux, dominant de vastes jardins qui par la suite deviendront des terres horticoles. Ces personnages seront Trésoriers du Roi François 1er, Maître d’Hôtel du Roi, Notaire du Roi, conseillers de Catherine de Médicis. Ils financeront en partie la rançon versée pour la libération de François Ier, puis, très largement, les guerres d’Italie, et la politique de création de la France actuelle, sous Henri II et Charles IX.

Le Petit Perron a gardé l’allure générale du 16e siècle : corps de bâtiments en U sur la cour des communs, grande cour d’honneur à l’Est, au pieds de la façade à trois niveaux de loggias, à arcatures en pierre dorée. Les terrasses-jardins subsistent également.

Visites commentées : 14h, 16h et 18h samedi et dimanche – 3 Thèmes : Maisons des champs / Cultures et horticulture à Pierre Bénite de la Renaissance à nos jours / Les familles du Perron et la Royauté.

Intermèdes musicaux : 15h30, 16h30, 20h00 samedi, 15h30 et 16h30 le dimanche.

Petite restauration

Pique-nique tiré du sac bienvenu Entrée libre – voie sans issue, se garer dans le rues avoisinantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Jacques Baudouin