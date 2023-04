Découverte du site et du jardin du Petit Perron, maison des Champs du 16e siècle Le Petit Perron Pierre-Bénite Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Découverte du site et du jardin du Petit Perron, maison des Champs du 16e siècle Le Petit Perron, 3 juin 2023, Pierre-Bénite. Découverte du site et du jardin du Petit Perron, maison des Champs du 16e siècle 3 et 4 juin Le Petit Perron Entrée libre Le XVIe siècle est marqué par la découverte de terres lointaines (Amérique, Chine, etc…) dont les voyageurs pionniers rapportent des arbres et des épices inconnues en France, souvent originaires de pays plus chauds. La volonté de les implanter en France conduit les princes et riches de l’époque à adapter leurs jardins.

Comme la plupart des Maisons des Champs, le Petit Perron, outre le grand domaine agricole, avait son jardin d’agrément et un potager associé aux plantes aromatiques et médicinales, jardins que nous avons entrepris de rétablir.

Pour l’eau le Petit Perron possédait un système souterrain de captage d’eau de source, des citernes et des puits qui permettaient de cultiver un potager en été. Les jardins sont ouverts au public pour ces journées. Vous y découvrirez un jardin en devenir.

Animations: visite guidées des lieux, buvette, crêperie, jeux.

Pique-nique tiré du sac possible.

Mini brocante: Jardins, plantes, outils, décoration des jardins. Le Petit Perron 89 rue Voltaire 69310 PIERRE-BENITE Pierre-Bénite 69310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 Association Renaissance du Petit Perron©

