Découvrez une visite guidée vous permettant de contempler une reconstitution minutieuse de Paris et de la France, le tout dans un jardin Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac Vaïssac Catégories d’Évènement: Tarn-et-Garonne

Vaïssac Découvrez une visite guidée vous permettant de contempler une reconstitution minutieuse de Paris et de la France, le tout dans un jardin Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac, 15 septembre 2023, Vaïssac. Découvrez une visite guidée vous permettant de contempler une reconstitution minutieuse de Paris et de la France, le tout dans un jardin 15 – 17 septembre Le Petit-Paris, Paris de la miniature Gratuit -3 ans. 4 € -18 ans. 6 € adultes. Participez à une visite guidée du Petit-Paris avec le créateur, Gérard Brion qui a passé plus de 14 années de travail à reconstruire tout le centre de Paris en miniature dans un jardin en pleine campagne.

Vous découvrirez également les plus beaux monuments de France en miniature, le musée du Petit-Louvre avec ses collections, son nouveau espace cinéma avec le film « L’Aventure du Petit-Paris » et le spectacle d’automates du Moulin Rouge.

Une curiosité unique dans la région qui enchantera petits et grands ! Le Petit-Paris, Paris de la miniature 3225 route des Teularios, 82800 Vaïssac Vaïssac 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 24 80 http://www.petitparisparc.com http://www.facebook.com/parisenminiature Le Petit-Paris est une reproduction miniature de la ville de Paris à l’échelle 1/130e. Nichée dans un jardin exotique au cœur des beaux paysages de Tarn-et-Garonne, cette maquette vous étonnera tant par le réalisme de ses bâtiments, de ses monuments, de ses cours d’eau, de ses buis taillés à la française que par la magie qui s’en dégage. Véritable travail de précision ayant nécessité 14 ans d’investissement à son créateur, Gérard Brion, cette attraction vous propose de découvrir à vos pieds, comme vue d’hélicoptère à 150 mètres au-dessus du sol, les quartiers historiques de Paris, dans une ambiance musicale douce et féerique, bercés par le clapotis des jets d’eau et le murmure de la nature environnante. Du jardin des Tuileries au Trocadéro, de Notre-Dame à l’Arc de Triomphe, de Montmartre à la Tour Eiffel, vous pourrez cheminer entre les bâtiments, les monuments et contempler les perspectives grâce aux multiples points de vue panoramiques. Parking voiture gratuit de 50 places. Autobus à 100 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 @Lepetit-paris Détails Catégories d’Évènement: Tarn-et-Garonne, Vaïssac Autres Lieu Le Petit-Paris, Paris de la miniature Adresse 3225 route des Teularios, 82800 Vaïssac Ville Vaïssac Departement Tarn-et-Garonne Age max 99 Lieu Ville Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac

Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaissac/

Découvrez une visite guidée vous permettant de contempler une reconstitution minutieuse de Paris et de la France, le tout dans un jardin Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac 2023-09-15 was last modified: by Découvrez une visite guidée vous permettant de contempler une reconstitution minutieuse de Paris et de la France, le tout dans un jardin Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac Le Petit-Paris, Paris de la miniature Vaïssac 15 septembre 2023