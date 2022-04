Le Petit Paris en Fanfare ! Ciné-concert Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Le Petit Paris en Fanfare ! Ciné-concert Saint-Dizier, 22 avril 2022, Saint-Dizier. Le Petit Paris en Fanfare ! Ciné-concert Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République Saint-Dizier

2022-04-22 – 2022-04-22 Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République

Saint-Dizier Haute-Marne Projection du film : La Fanfare ne perd pas le Nord suivie d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Touchard. Durée du film : 53 min Après ce documentaire sur les fanfares du Nord, le Hot Club de Boukravie par le Flying Orkestar prendra place ! Projection du film : La Fanfare ne perd pas le Nord suivie d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Touchard puis un concert du Flying Orkestar ! association.aupetitparis@gmail.com +33 3 51 45 96 23 Projection du film : La Fanfare ne perd pas le Nord suivie d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Touchard. Durée du film : 53 min Après ce documentaire sur les fanfares du Nord, le Hot Club de Boukravie par le Flying Orkestar prendra place ! Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République Ville Saint-Dizier lieuville Bar Au Petit Paris 478 Avenue de la République Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Le Petit Paris en Fanfare ! Ciné-concert Saint-Dizier 2022-04-22 was last modified: by Le Petit Paris en Fanfare ! Ciné-concert Saint-Dizier Saint-Dizier 22 avril 2022 haute-marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne