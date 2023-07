CONCERT « SARAH BERNHARDT : DIVINE DIVA » LE PETIT PALAIS Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Pour honorer « La Divine », Clément Mao – Takacs a conçu et nous propose avec SECESSION ORCHESTRA un programme en contrepoint de l’exposition du Petit Palais, qui nous fera voyager à travers des partitions écrites pour ou à partir des grands rôles interprétés par la tragédienne, mais aussi des clins d’œil à sa vie personnelle – comme son amour pour la joyeuse Belle-Î(s)le-en-mer…

À travers ce panorama d’œuvres, on comprendra l’importance et l’impact de cette artiste sur les créateurs de son temps, et on saisira combien cette figure impulsa une vie nouvelle à l’art non seulement théâtral mais lyrique, dans un mouvement se prolongeant jusqu’à aujourd’hui.

Proposant un nouveau modèle de carrière et d’épanouissement artistique, se saisissant aussi bien des rôles féminins que masculins, recherchant la tension dramatique en toutes choses, puisant dans le répertoire du Romantisme mais inventant celui du Symbolisme et jouant de la mise en abyme de la figure de l’actrice/cantatrice, Sarah Bernhardt a su être ce « monstre sacré » si merveilleusement décrit par Jean Cocteau.

Un concert interprété par SECESSION ORCHESTRA, avec comme invitée les merveilleuses voix de Marion Lebègue, mezzo-soprano et Faustine de Monès, soprano, dans le cadre superbe de la Galerie Sud du Petit Palais.

[Pièces d’orchestre et arias] : Giacomo PUCCINI, Francesco CILEA , Jules MASSENET, Giuseppe VERDI , Kaija SAARIAHO, Jacques OFFENBACH, Augusta HOLMÈS , Claude DEBUSSY , Jean SIBELIUS , Gabriel FAURÉ , Gabriel PIERNÉ

LE PETIT PALAIS Avenue Winston-Churchill 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@secessionorchestra.com »}]

© Vincent Berenger (photo Clément Mao – Takacs), © Dorothy Gal (photo Faustine de Monès)