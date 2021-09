Toulouse Le Nouvel Espace Patrimoine Haute-Garonne, Toulouse Le petit ornemaniste Le Nouvel Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Atelier pour les 3 à 6 ans Cet atelier sensibilise les enfants aux décors qui ornent les façades toulousaines. En manipulant des moules issus de la fabrique d’Auguste Virebent, ils appréhendent de façon ludique les éléments du bâti toulousain en réalisant des moulages en argile. ### Plus d’infos [Compte Facebook de l’Espace Patrimoine ](https://www.facebook.com/VAH.Toulouse/) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 3 novembre à 10h * Durée : 1h * Réservations obligatoires à animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

Gratuit sur réservation obligatoire

