Jardin du musée Georges-Labit , le jeudi 19 août à 00:00

### Musique Fanfare Jazz New Orleans et Biguines des Caraïbes [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) À l’initiative du tromboniste Nicolas Laroza, passionné par la culture de la Nouvelle Orléans, Le Petit Orléans se forme en 2015 autour du trompettiste/comédien Patrick Condé, du banjoiste Pompon Lepont, du soubassophoniste Camille Eissautier et de Nicolas Laroza. Après 5 ans de musique autour de la région toulousaine, le groupe intègre le clarinettiste Mathieu Viry et ouvre son répertoire à des morceaux plus arrangés et riches en collectifs, effet de style typique de cette musique vivante qu’est celle du jazz de la Nouvelle Orléans. Le Petit Orléans se fait nain pour interpréter les géants du jazz de la Nouvelle Orléans et des biguines des Antilles, d’hier à autourd’hui ; Louis Amstrong, Bix Beiderbecke, Jerry Roll Morton, Preservation Hall Jazz Band,Tim Lauglhin, Franck Nicolas… Les uns et les autres qui les ont entendus au coin de la rue, sur l’estrade d’un bar toulousain, une salle de spectacle ou une guinguette d’été sont des amis d’un tour ensoleillé, d’un soir bien échauffé. Ils et elles aiment une musique simple, gaie ou triste comme les couleurs contrastées du répertoire de la Nouvelle Orléans, mais chaleureuse. Humour et facéties sonores, toujours la banane, c’est tout l’élan du Petit Orléans. ### Plus d’infos [Site du groupe Le Petit Orléans ](http://www.lezardsdelascene.com) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 19 Août à 17h et 19h, au Jardin du musée Georges-Labit * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Jardin du musée Georges-Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France Toulouse



