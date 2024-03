Le Petit Moulinet. Découverte d’un espace bocager de 7 ha, où des sculptures viennent ponctuer le paysage. Espace bocagé du Petit Moulinet Saint-Martin-des-Noyers, samedi 1 juin 2024.

Le Petit Moulinet. Découverte d’un espace bocager de 7 ha, où des sculptures viennent ponctuer le paysage. Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Espace bocagé du Petit Moulinet 5€ par personne ; gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Le Petit Moulinet fait parti de ces lieux élus. On y retrouve le souffle de la nature, le murmure du paysage et l’esprit des lieux, la mémoire du passé et l’imaginaire du présent, le corps de la terre et l’âme du monde.

Tout parle ici : les cieux, les arbres, la main de l’homme et le temps qui passe. »

Philippe Roy

Visite guidée à 16h00

Parking sur site

Site internet : dcousseau.jimdo.com

Espace bocagé, architecture végétale en devenir, qui prend appui sur un maillage de haies anciennes. Des sculptures ponctuent l'espace.

