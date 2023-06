Balade des Moulins Le Petit Moulin, 78720 Cernay-la-ville, France Cernay-la-ville, 11 décembre 2022, Cernay-la-ville.

Dimanche 11 décembre 2023 : Balade des moulins. 14h-17h

Six moulins à eau, formaient autrefois une chaîne solidaire. Si certains édifices ont disparu, leurs traces demeurent : architecture, éléments hydrauliques et paysagers. Cette randonnée dans les Vaux de Cernay nous fera passer dans une forêt de chênes et de hêtre enveloppant le chaos de grès qui s’est mis en place lors de la formation de cette vallée. Nous grimperons dans l’ancienne carrière dont les traces d’exploitation pourraient bientôt disparaître sous l’avancée de la forêt. La belle vue depuis le plateau au-dessus de l’Abbaye des Vaux de Cernay sera l’occasion de parler de la fontaine St-Thibaud, source de fertilité mais également des autres sites yvelinois évoquant les eaux miraculeuses. Nous rejoindrons le petit moulin en passant par les ruines du grand moulin et en observant la biodiversité du site.

Durée : 3h – 6,5 km

Public : familles (enfants + 8 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-des-moulins

