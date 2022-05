Le petit monde des Gaves Bielle, 25 juin 2022, Bielle.

Le petit monde des Gaves Bielle

2022-06-25 – 2022-06-25

Bielle 64260

4 4 EUR Découvrez le fonctionnement de la vie aquatique d’un cours d’eau ; chaîne alimentaire, mode de vie… Etudiez les familles d’invertébrés aquatiques et poisons à partir de la récolte que vous aurez effectuée et analyses la diversité du milieu et la qualité de l’eau.

Réservations (places limitées – à partir de 8 ans)

Animation labellisée Ete Ossalois

CCVO

Bielle

