Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne. Visite du Petit Monde de Marcel Pagnol 16 et 17 septembre Le Petit Monde de Marcel Pagnol L’équipe du Petit Monde de Marcel Pagnol vous propose une visite gratuite de l’espace muséal consacré à notre académicien… mais aussi une présentation des anciens ateliers de Thérèse Neveu. Le Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Vassala Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Métropole AMP Détails Catégories d’Évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le Petit Monde de Marcel Pagnol Adresse Cour de Clastre 13400 Aubagne Ville Aubagne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne latitude longitude 43.293111;5.57085

Le Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/