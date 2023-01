« Le Petit Monde de Léo » Ciné-concert interactif pour les 2-8 ans Saint-Amour, 11 février 2023, Saint-Amour .

« Le Petit Monde de Léo » Ciné-concert interactif pour les 2-8 ans

2023-02-11 10:00:00 – 2023-02-11

EUR Le pôle culture-tourisme de la Communauté de communes Porte du Jura s’associe cette année encore au Festival du Film d’Amour et propose aux festivaliers différentes opportunités de découvrir le territoire !

Spectacle jeune public. Venez partager les aventures de Pilotin, Cornélius, Frederick, animaux en tout genre et de la Lune qui voulait connaître le fond des mers de la Caraïbes. Ciné concert interactif et ludique pour tout petits et grands, sur une musique composée par le pianiste et flûtiste Damien Groleau, des créations d’effets sonores surprenants et des chansons envoûtantes par l’accordéoniste Elise Kali et la violoniste et mandoliniste Agathe Llorca.

Entrée libre | 45 min suivi d’un échange avec le public

La médiathèque Firmin Gémier vous accueille

Le mardi et le vendredi : 16h-18h

Le mercredi : 9h30-12h | 13h30-18h

Le samedi : 9h30-12h | 13h30-16h

