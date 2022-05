Le Petit monde de Léo (5 contes de Lionni) de Giulio Gianini Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Le Petit monde de Léo (5 contes de Lionni) de Giulio Gianini

Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 10:00

Ce programme invite à plonger dans le beau monde de Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature jeunesse qui a toujours accordé une grande place dans son œuvre aux mondes animal et végétal. Les contes présentent des personnages hauts en couleur : un têtard devenu grenouille et son ami poisson, un crocodile atypique, des grenouilles querelleuses, un poisson noir, de petits mulots. Tous ne désirent qu’une chose : découvrir le monde qui les entoure en dépit des dangers. _Le Petit monde de Léo – 5 contes de Lionni,_ Giulio Gianini, 2015 © Cinéma Public Films **précédé de** Le Merle de Norman McLaren ————————– Norman McLaren, l’un des grands maîtres du cinéma d’animation, met en scène une fantaisie visuelle illustrant une chanson traditionnelle québécoise, interprétée par le Trio lyrique. Sur cet air de folklore, le cinéaste anime un drôle d’oiseau en papier découpé. La chorégraphie qu’il propose est conçue comme une invitation à découvrir les différentes parties du corps de l’animal, le bec, le cou, les pattes… Canada / 1958 / Animation-Expérimental / 5′ / dès 2 ans

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T10:45:00

