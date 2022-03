Le petit monde de la nuit Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 mai 2022, Santes.

Le petit monde de la nuit

Relais Nature du Parc de la Deûle, le vendredi 20 mai à 19:00

Morgane Peyrot, de Monde de Sens, tiendra en effet une conférence sur le monde de la nuit menacé par l’éclairage artificiel. Tandis que certaines activités humaines préjudiciables pour l’environnement et la biodiversité sont régulièrement médiatisées, les conséquences de la pollution lumineuse sont trop souvent passées sous silence. Pourtant, le petit peuple de la nuit (chauve-souris et autres mammifères, pollinisateurs nocturnes…) souffre des effets engendrés par l’éclairage artificiel. Découvrez quels sont les effets négatifs de la pollution lumineuse sur la biodiversité, les remèdes envisagés à l’échelle gouvernementale, et comment agir, en tant que citoyen, pour limiter les dégâts. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant la Fête de la Nature, soit le dimanche 17 avril

Le Relais Nature célèbre la Fête de la Nature du 17 au 22 mai ! L’équipe propose un cycle de conférences en soirée. Ce vendredi, Monde de Sens présente petit peuple de la nuit et pollution lumineuse.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



