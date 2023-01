Le petit monde de Bahador Marseille 3e Arrondissement, 28 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement.

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28

« Le petit monde de Bahador », un programme de court-métrages produits par le célèbre Institut Kanoon.

Ces films célèbrent le partage, la solidarité et la débrouillardise, à travers trois histoires tendres et drôles, véritables pépites de l’animation iranienne.



• « Bahador » de Abdollah Alimorad [2001, 27 min]

Opprimé par un roi sans cesse affamé qui confisque toutes leurs récoltes, le peuple des souris va finir par mourir de faim. Sous les ordres du grand Intendant du Roi, le jeune Bahador ne supporte plus de devoir collecter de force tous les vivres de ses compatriotes. N’écoutant que son courage, il va décider de désobéir et d’écouter son cœur.



• « Rentrons chez nous » de Behzad Farahat [2005, 12 min]

Comment un petit hérisson, dégourdi et téméraire, parvient à guider ses frères et sœurs perdus dans une forêt mystérieuse.



• « Compagnon » de Ali Asgharzadeh [1990, 15 min]

Au commencement, il n’y avait rien qu’un désert à perte de vue. Quand soudain deux étranges personnages prennent vie… Ensemble, ils vont devoir affronter les aléas de la nature et évoluer pour construire leur avenir.





Programme de court-métrages • 1990-2005, Iran • 55 min • Dès 3 ans



¨Précédé à 10h de l’atelier « Au pays des souris »

Dans Bahador, le peuple des souris évolue dans un décor composé de vrais objets : chaussures, fruits et légumes. Lors de cet atelier, les enfants participeront à la composition d’une nouvelle scène où viendront habiter des personnages en peluche !

1h d’atelier • 3 €, réservation auprès de Fotokino

https://fotokino.org/petitcinema/

