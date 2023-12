PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES DU LOIRET 2024 Le Petit Mocquepoix Cortrat Catégorie d’Évènement: Cortrat PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES DU LOIRET 2024 Le Petit Mocquepoix Cortrat, 6 janvier 2024, Cortrat. PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES DU LOIRET 2024 6 janvier – 29 décembre 2024 Le Petit Mocquepoix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T13:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-29T13:00:00+01:00 – 2024-12-29T18:00:00+01:00 PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES SUR RENDEZ-VOUS Le Petit Mocquepoix Cortrat Cortrat [{« type »: « email », « value »: « jean-marie.dudill@orange.fr »}] FMACEN045V50B9KM © Jean-Marie DUDILLIEU ARTS 20234 Détails Catégorie d’Évènement: Cortrat Autres Lieu Le Petit Mocquepoix Adresse Cortrat Ville Cortrat Lieu Ville Le Petit Mocquepoix Cortrat Latitude 47.93462 Longitude 2.77088 latitude longitude 47.93462;2.77088

Le Petit Mocquepoix Cortrat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cortrat/