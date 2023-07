Repas et bal traditionnel au village troglodytique de la Madeleine Le Petit Marzac Tursac, 16 août 2023, Tursac.

Tursac,Dordogne

Le mercredi en été, on retrouve le bonheur d’autrefois à la ferme de la Madeleine. Restauration à base de produits locaux à 20 h et un bal traditionnel à 21h30 où vous allez tournoyer, sauter, changer de partenaires et danser sous la lune ! L’esprit de fête, simple et joyeux..

2023-08-16

Le Petit Marzac Route de la Madeleine

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Wednesdays in summer, you’ll find the joys of yesteryear at La Madeleine farm. Catering based on local produce at 8 p.m. and a traditional ball at 9:30 p.m. where you’ll twirl, jump, change partners and dance under the moon! The festive spirit, simple and joyful.

Los miércoles de verano, en la granja La Madeleine encontrará las alegrías de antaño. A las 20:00 h, un catering a base de productos locales y, a las 21:30 h, un baile tradicional en el que girarás, saltarás, cambiarás de pareja y bailarás bajo la luna El espíritu festivo, sencillo y alegre.

Im Sommer findet man mittwochs auf der Ferme de la Madeleine das Glück von früher wieder. Essen aus lokalen Produkten um 20 Uhr und ein traditioneller Ball um 21:30 Uhr, bei dem Sie wirbeln, springen, die Partner wechseln und unter dem Mond tanzen werden! Feststimmung, einfach und fröhlich.

