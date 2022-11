Le petit marché du Gros Souper Saint-Rémy-de-Provence, 16 décembre 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Le petit marché du Gros Souper

Place de la République Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-16 – 2022-12-18

Venir à Saint-Rémy-de-Provence pour le Marché du Gros Souper, c’est une façon différente de préparer Noël à Saint-Rémy-de-Provence, tout en se faisant plaisir, en se promenant dans les rues décorées, et en admirant les très belles vitrines des boutiques de la ville. Loin des cohues et du tumulte des grandes villes, vous trouverez une recherche d’authenticité, un art de vivre, et une relation humaine simple où Noël prend tout son sens.



Début du marché le vendredi 16 décembre à 16h jusqu’à 21h.

Samedi 17 décembre : le marché de 10h à 21h et la Pastorale d’Yvan Audouard avec la première représentation à 17h30 et la seconde à 19h30.

Dimanche 18 décembre le marché de Noël de 10h à 19h et le feu de la Saint-Jean avec la participation de la Respelido à 17h.

Un vrai Noël provençal en Provence !

