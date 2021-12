Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Le petit marché des Calanques Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Le petit marché des Calanques Marseille 8e Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 8e Arrondissement. Le petit marché des Calanques Théâtre des Calanques (Anciennement Théâtre Nono) 35 Traverse De Carthage Marseille 8e Arrondissement

2021-01-01 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-31 13:00:00 13:00:00 Théâtre des Calanques (Anciennement Théâtre Nono) 35 Traverse De Carthage

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Maraîcher, pêche locale, fromages, charcuteries marseillaises, pain bio, savons, vins, rhums, plantes.



Chaque semaine des producteurs de la région viennent à votre rencontre : locavore et circuit court au rendez-vous.



Le petit marché a lieu les mardis matins sur l’esplanade Théâtre des Calanques.



Ouvert à toutes et à tous dans le respect des mesures sanitaires liées au déconfinement.



dernière mise à jour : 2021-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Théâtre des Calanques (Anciennement Théâtre Nono) 35 Traverse De Carthage Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Théâtre des Calanques (Anciennement Théâtre Nono) 35 Traverse De Carthage Marseille 8e Arrondissement