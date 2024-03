Le petit marché de producteurs de la Bergerie de Lanouaille las fargeas Lanouaille, mercredi 11 septembre 2024.

« Le petit marché de producteurs de la Bergerie de Lanouaille » vous accueille les mercredis de 17h30 à 19h00.

« Le petit marché de producteurs de la Bergerie de Lanouaille » vous accueille les mercredis de 17h30 à 19h00.

Vous trouverez les productions de la bergerie au bon lait de brebis (Fromages frais, affinés, tomme, yaourts, riz au lait!), mais aussi au gré de la saison, les légumes de Jérémie, les petits fruits et confitures de Solène, ainsi que les pains au levain cuits au feu de bois, brioches et biscuits des paysans-boulangers Aurore et Pierre. Miiiiam!

On vous souhaite nombreux pour partager avec vous ce petit marché convivial! » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11 17:30:00

fin : 2024-09-11 19:00:00

las fargeas Bergerie de Lanouaille

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bergeriedelanouaille24@gmail.com

