Nogent Association NOHMAD Haute-Marne, Nogent LE PETIT MARCHE DE PATOU Association NOHMAD Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Nogent

LE PETIT MARCHE DE PATOU Association NOHMAD, 16 octobre 2021, Nogent. LE PETIT MARCHE DE PATOU

Association NOHMAD, le samedi 16 octobre à 08:30

Vente et dégustation de lentilles, truffes, yaourts bio Exposition vente d’objets décoratifs, sculpture sur bois Dégustation avec l’académie de cuisine Gaufres, Crêpes et Marrons chauds

Entrée Libre

Dégustez et décorer local ! Association NOHMAD Place Charles de Gaulle 52800 NOGENT Nogent Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Nogent Autres Lieu Association NOHMAD Adresse Place Charles de Gaulle 52800 NOGENT Ville Nogent lieuville Association NOHMAD Nogent